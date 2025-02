Vale (VALE3) compra fatia da Baosteel e assumirá 100% de joint venture

O investimento inicial, à época, foi de US$ 38 milhões, ou de US$ 19 milhões para cada uma das duas partes.

Vale (VALE3) teve prévia neutra, dizem especialistas

No último dia 28, a Vale (VALE3) divulgou sua prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2024 e, de acordo com casas de análise, os números foram neutros.

A VALE3 registrou uma queda de 10% nas vendas de minério de ferro na comparação anual, totalizando 81,2 milhões de toneladas (Mt). A produção, por sua vez, foi de 85,3 Mt, uma retração de 5% na mesma base de comparação.

Os números ficaram próximos das estimativas do mercado, mas, segundo as análises, reforçam a estratégia da mineradora de priorizar valor sobre volume, retirando do mercado produtos com alto teor de sílica para proteger sua precificação.

O Itaú BBA destacou que a prévia da Vale ficou dentro do esperado. Os analistas mantiveram a projeção de EBITDA de US$ 3,87 bilhões para o trimestre, representando uma queda de 43% na comparação anual.

A casa reforçou que a empresa segue focada em otimização de portfólio e ganhos de qualidade e manteve recomendação outperform (compra) para as ações da Vale, com preço-alvo de US$ 12 para os ADRS negociados em Nova York.