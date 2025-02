Embraer (EMBR3): o que esperar após backlog recorde?

O BTG mantém a recomendação de compra para as ações da Embraer, destacando o potencial de geração de caixa e a provável aceleração da rentabilidade com a divulgação do guidance para 2025. O preço-alvo é de US$ 47 para os ativos negociados em Nova York.

A XP também avalia positivamente os resultados da Embraer. Segundo os analistas, os pedidos robustos, como o contrato da Flexjet, reforçam as perspectivas de crescimento sustentável, especialmente nas divisões de Aviação Comercial e Defesa, que continuam com negociações relevantes em andamento.

A receita implícita estimada de US$ 6,5 bilhões para 2024 (+26% a/a) está alinhada com as projeções da casa, que também espera um guidance otimista para 2025.

Além disso, a XP acredita que o aumento da capacidade produtiva na Aviação Executiva da EMBR3, aliado à entrega de pedidos com preços mais elevados, deverá suportar uma melhora significativa na alavancagem operacional e no EBITDA nos próximos anos.