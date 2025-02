Fundo SNEL11 distribui R$ 3,7 milhões em dezembro e avança em receita de locação

O fundo SNEL11 encerrou dezembro com crescimento na receita de locação que atingiu R$ 613,7 mil. Por sua vez, o resultado distribuível do fundo somou R$ 3,7 milhões no período. Este valor ainda reflete apenas os projetos financiados na 1ª emissão de cotas.

De acordo com a Suno Asset, gestora do SNEL11, dezembro foi marcado por uma forte oscilação no mercado de FIIs. O IFIX acumulou uma queda de 8,25% até o dia 19 , mas conseguiu recuperar parte das perdas nos últimos pregões do mês.

O SNEL11 acompanhou essa tendência e fechou dezembro cotado a R$ 8,63, registrando um retorno positivo de 0,56%, impulsionado pelos dividendos distribuídos.

No mercado secundário, o fundo apresentou variação entre R$ 8,83 na máxima e R$ 8,39 na mínima. O volume total negociado foi de R$ 12 milhões, com uma média diária de R$ 632,8 mil, evidenciando a liquidez do ativo desde sua inclusão no IFIX em setembro de 2024.