Bradesco (BBDC4) mantém visão conservadora para 2025

Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, o Bradesco (BBDC4) realizou sua teleconferência de resultados, na qual, segundo o Goldman Sachs, reforçou sua postura conservadora para 2025, mas sem intenção de alterar seus planos de investimento.

A casa afirma que o BBDC4 prevê crescimento da carteira de crédito e da margem financeira líquida na faixa superior de seu guidance, ao mesmo tempo em que busca oportunidades para controle de custos administrativos e com pessoal.

Diante de um cenário macroeconômico desafiador no Brasil, o Goldman Sachs revisou para baixo sua projeção de lucro líquido do Bradesco em 2025, reduzindo a estimativa em 9%, para R$ 21,5 bilhões. Esse ajuste reflete principalmente maiores provisões para perdas e receitas menores no segmento de seguros.

A expectativa dos analistas é a de que a margem financeira líquida após provisões alcance R$ 39,3 bilhões, dentro do intervalo projetado pelo Bradesco (R$ 37-41 bilhões). Já as receitas com tarifas devem crescer 5% (guidance de 4-8%), enquanto o segmento de seguros pode avançar 8% (guidance de 6-10%). As despesas operacionais, por sua vez, devem subir 6%, dentro da faixa projetada pelo banco (5-9%).