BTG Pactual (BPAC11): o que analistas dizem sobre o balanço?

Apesar dessas pressões, o Goldman Sachs manteve recomendação de compra para as ações do BTG, destacando a força do modelo diversificado do banco. O preço-alvo para as ações BPAC11 é R$ 36,00, com potencial de valorização de aproximadamente 12%.

BB-BI: “Encerrando um bom ano”

O BB-BI foi mais otimista em sua avaliação, considerando os números positivos e reforçando a solidez do BTG. A casa destacou a continuidade da expansão das principais franquias do BPAC, mesmo diante de um ambiente macroeconômico desafiador e marcado por volatilidade.

Entre os pontos positivos, o BB-BI ressaltou o crescimento do corporate lending, com receita de R$ 1,8 bilhão no trimestre (+6,9% t/t; +26% a/a), e a forte performance do investment banking (+34% t/t). A gestão de ativos também foi um destaque, com crescimento de 15,9% no patrimônio administrado e alta de 9% na receita trimestral.

A casa reconheceu que houve impacto no resultado devido ao aumento das despesas, puxado por aquisições como a Sertrading. No entanto, apontou que a eficiência operacional melhorou no acumulado de 2024, com índice de eficiência recuando para 37,5% (ante 38,2% em 2023).

Com essa visão mais otimista, o BB-BI reiterou a recomendação de compra para as ações do BTG Pactual e manteve seu preço-alvo em R$ 40,00 para o final de 2025, o que implica um potencial de valorização superior a 20%.