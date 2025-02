Ibovespa: pesquisa da XP indica maior apetite por risco

A mais recente pesquisa realizada pela XP Investimentos com seus assessores e escritórios autônomos filiados revelou uma melhora no sentimento em relação ao Ibovespa. Vale lembrar que o levantamento anterior, referente à janeiro, já havia indicado uma tendência de aumento no apetite pelo risco.

A pesquisa da XP de fevereiro, que contou com 161 respostas, aponta para uma redução do pessimismo em relação às ações, ainda que a renda fixa continue sendo a classe de ativo preferida entre os investidores.

Confira a seguir os principais pontos da pesquisa:

O percentual de clientes que pretendem aumentar a exposição à renda variável subiu para 20% (+2 p.p. em relação ao mês anterior);

subiu para 20% (+2 p.p. em relação ao mês anterior); A parcela de clientes que busca reduzir sua alocação em ações caiu para 17% (-13 p.p.);

caiu para 17% (-13 p.p.); O sentimento médio do investidor em relação à Bolsa subiu para 5,8 (de 5,0 em janeiro) em uma escala de 0 a 10;

Renda fixa segue como a classe de ativo mais preferida, com 76% dos clientes demonstrando interesse (-6 p.p.);

segue como a classe de ativo mais preferida, com 76% dos clientes demonstrando interesse (-6 p.p.); Preocupações com riscos fiscais, juros elevados e instabilidade política continuam sendo os principais fatores que impactam a tomada de decisão dos investidores.

A pesquisa revelou um crescimento na intenção de manter ou aumentar a alocação em renda variável. Enquanto 63% dos clientes não pretendem alterar suas alocações (+10 p.p.), a parcela daqueles que desejam ampliar sua exposição subiu para 20%.