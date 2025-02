IPCA desacelera para 0,16% em janeiro, ante 0,52% em dezembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de janeiro de 2025 em alta de 0,16%, ante avanço de 0,52% em dezembro, conforme informou nesta terça-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, essa é a menor taxa para o IPCA de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994.

Com o número divulgado nesta terça, a inflação no Brasil acumula uma alta de 4,56% em 12 meses, o que representa uma desaceleração frente a dezembro do ano passado, quando o IPCA acumulado era de 4,38%.

Cinco dos nove grupos do IPCA tiveram alta nos preços em janeiro. Os grupos de Transportes e Alimentação e Bebidas tiveram as maiores altas percentuais e os maiores impactos sobre a inflação de janeiro.