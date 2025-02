Carrefour (CRFB3): entenda possível fechamento de capital

Classe A : Resgate por R$ 7,70 por ação em dinheiro (vs. R$ 7,10 da cotação atual).

: Resgate por R$ 7,70 por ação em dinheiro (vs. R$ 7,10 da cotação atual). Classe B : Conversão para 0,045454545 ações da Carrefour S.A. (CSA) ou 0,045454545 BDRs lastreados em ações da CSA, além de um pagamento adicional de R$ 3,85 por ação.

: Conversão para 0,045454545 ações da Carrefour S.A. (CSA) ou 0,045454545 BDRs lastreados em ações da CSA, além de um pagamento adicional de R$ 3,85 por ação. Classe C: Conversão para 0,090909090 CSA shares ou BDRs lastreados em CSA.

A negociação da transação está sendo conduzida por um Comitê Especial Independente e, caso aprovada, será submetida a votação dos acionistas minoritários em assembleia geral. A conclusão do processo é esperada para o final do segundo trimestre de 2025.

Motivações e impactos da proposta

Segundo relatório do BTG Pactual, o desempenho fraco do Atacadão nos últimos trimestres, aliado à sua alavancagem elevada, foram fatores determinantes para a proposta do Carrefour S.A.

As ações CRFB3 acumulam queda de 39% nos últimos 12 meses e a companhia possui um empréstimo intercompany de R$ 8,6 bilhões com sua controladora francesa.

Além disso, a família Diniz, que detém 9,2% do Carrefour Global e 10,2% do Carrefour Brasil, manifestou interesse em vender suas participações, o que pode ter acelerado a decisão do grupo francês, diz o BTG.

O relatório afirma que, mesmo com o fechamento de capital, a estratégia do Atacadão para 2025 seguirá conservadora, com foco na alocação de capital e na otimização do portfólio de lojas.

O cenário competitivo no varejo alimentar, especialmente na divisão de atacarejo, segue desafiador, dizem os analistas, e a empresa ainda enfrenta dificuldades na integração do Grupo BIG, adquirido em 2021.