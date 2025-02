Preocupações sobre preços da Petrobras (PETR4) são exageradas

O Itaú BBA emitiu um novo relatório sobre a Petrobras (PETR4), no qual afirma que as preocupações do mercado com a política de preços da estatal podem estar superestimadas.

A casa afirma que, embora o reajuste do diesel anunciado em 31 de janeiro tenha reforçado a autonomia da companhia, a análise do impacto dos preços dos combustíveis não deve ser feita exclusivamente com base na paridade de importação.

O relatório argumenta que o modelo de precificação da Petrobras mudou nos últimos dois anos, e o cenário atual da empresa é muito diferente de uma década atrás, quando a descolagem dos preços domésticos dos combustíveis em relação ao mercado internacional prejudicou significativamente seus resultados.

Portanto, os analistas acreditam que a tradicional preocupação com eventuais defasagens de preço em relação à importação pode estar exagerada, especialmente porque a Petrobras tem demonstrado capacidade de ajustar os valores conforme necessário, sem comprometer sua governança.