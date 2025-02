BB-BI rebaixa Magazine Luiza (MGLU3); veja motivos

Contudo, no terceiro trimestre de 2024, os números vieram mistos, refletindo os impactos de um ambiente macroeconômico mais desafiador.

A expectativa inicial era de um cenário mais favorável para o varejo em 2024, com cortes na taxa Selic e melhora do consumo. No entanto, o avanço da inflação e a necessidade de manutenção de juros elevados frustraram essas projeções, afetando diretamente as ações MGLU3 e outros papéis de empresas cíclicas.

Para 2025, o BB-BI prevê um cenário ainda mais desafiador para o setor, com crédito mais caro, menor concessão de financiamentos e inadimplência elevada.

Além disso, diz a casa, a expectativa de aumento da taxa de desemprego e a consequente queda da renda das famílias podem prejudicar o desempenho do Magalu, que depende fortemente do acesso ao crédito para impulsionar suas vendas de bens duráveis.

Diante desse panorama, os analistas acreditam que, apesar dos avanços na estratégia de lucratividade da companhia, o potencial de valorização das ações do Magazine Luiza se tornou mais limitado.