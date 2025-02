Resultados da PPC trazem tom positivo para a JBS (JBSS3)

A margem EBITDA foi de 12,0%, representando um aumento de 520 pontos-base na base anual.

O lucro líquido ajustado da PPC atingiu US$ 322 milhões, superando as projeções da casa em 12% e crescendo 131% na comparação anual.

Assim, os resultados da PPC reforçam a perspectiva positiva do BTG Pactual para a JBSS, que continua sendo a principal escolha do banco no setor de proteínas e a única com recomendação de compra.

O balanço sólido e a forte geração de caixa da companhia são apontados pela casa como fatores que devem atenuar a tendência de queda nas margens do segmento de aves.

O preço-alvo do BTG Pactual para as ações da JBS é de R$ 48, ao passo que as ações JBSS3 são negociadas a R$ 32,99 atualmente.

Recentemente, a XP foi outra casa a demonstrar uma visão positiva acerca do balanço da JBS do quarto trimestre, que será divulgado no dia 25 de março.

A casa acredita que a JBSS3 vai apresentar um trimestre de resultados robustos, impulsionados principalmente pelo forte desempenho de suas operações de frango.