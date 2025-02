Caixa Seguridade (CXSE3): com dividendos, BB-BI indica 'compra'

O índice de sinistralidade registrou melhora significativa, ficando em 18,2% no trimestre (-2,8 p.p. a/a). Em 2024, o índice fechou em 29,7%, impactado por eventos extraordinários, como as enchentes no Rio Grande do Sul e o aviso tardio de sinistros no segmento Prestamista.

Os dividendos da Caixa Seguridade anunciados junto ao balanço foram de R$ 0,32 por ação, totalizando 91,7% do lucro líquido ajustado em 2024, incluindo pagamentos já realizados ao longo do ano.

O BB-BI destaca que, em 2025, as ações CXSE3 apresentam retorno superior ao Ibovespa e acumulam valorização de aproximadamente 5,7%.

Na leitura da casa, a atuação da empresa em um setor considerado mais defensivo diante da incerteza macroeconômica global observada no período atraiu investidores.

Esses, por sua vez, olham com bons olhos as ações da Caixa Seguridade por conta da previsibilidade de receitas e a expectativa dividendos promissores e de resultados financeiros mais fortes, que por sua vez são impulsionados por taxas de juros mais elevadas.

A forma de construção do resultado de 2024, com bom desempenho operacional, superando eventos adversos com rapidez, demonstrando eficiência na gestão dos índices de sinistralidade e crescimento consistente de resultados, reitera a tese construtiva do BB-BI.