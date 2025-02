Taesa (TAEE11): XP mantém neutra, mas cita dividendos

Em novo relatório sobre o setor de transmissão de energia, a XP reitera recomendação neutra para a Taesa (TAEE11), mas cita a perspectiva de pagamento de dividendos pela companhia.

Os analistas rebaixaram ligeiramente o preço-alvo para as ações da Taesa, de R$ 36 para R$ 35. Apesar do alto dividend yield, a casa avalia que o papel já está precificado de forma justa, com um IRR real implícito de 6,5%, abaixo da média do setor de utilities, que gira em torno de 12%.

Entre as transmissoras analisadas pela XP, a TAEE11 se destaca como a empresa mais sensível à alta dos juros no curto prazo, devido à sua elevada alavancagem e maior exposição ao CDI.

Além disso, a companhia possui a menor duração média de concessões dentro da cobertura da XP, com cerca de 7 anos, contra 9 anos da ISA Energia (ISAE3) e 10 anos da Alupar (ALUP11).