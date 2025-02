Diversificação global com ETFs: conheça essa forma de investir no exterior

Com a valorização do dólar e as incertezas fiscais no Brasil, a diversificação global se torna uma estratégia cada vez mais relevante para os investidores. No entanto, surgem muitas dúvidas sobre como investir no mercado internacional de forma simples e eficiente. Entre as opções disponíveis, estão os Exchange Traded Funds (ETFs).

Segundo Alessandra Gontijo, CCO da Investo, essa é uma alternativa eficiente para quem busca se expor em mercados globais de maneira acessível. “Os ETFs garantem liquidez, pois podem ser comprados e vendidos diretamente na B3, além de oferecerem diversificação ao permitir o acesso a uma cesta de ativos por meio de um único investimento”, explica.

Além disso, eles apresentam custos reduzidos em comparação com outros produtos financeiros. “Os ETFs costumam ter taxas de administração mais baixas que os fundos de investimento tradicionais e contam com transparência na precificação”, acrescenta Gontijo.

