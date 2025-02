Taxa de juros: veja como foi a evolução da Selic nos últimos 8 anos

A principal finalidade da Selic é servir como um instrumento de controle da inflação. Seu ajuste depende de vários fatores, mas os dois mais relevantes são a inflação e o nível de atividade econômica.

A taxa Selic já registrou valores extremos ao longo dos anos. O menor nível foi de 1% ao ano, em novembro de 1997. Por outro lado, a taxa atingiu seu pico máximo em março de 1999, chegando a 45% ao ano.

Atualmente, a taxa de juros da economia brasileira é de 13,25%. O patamar foi fixado pelo Copom em sua última reunião, no dia 29 de janeiro de 2025, como forma de tentar controlar a inflação, que está fora do teto da meta do Banco Central, e de amenizar os riscos fiscais do País.

Confira a seguir como se deu a evolução da Selic nos últimos 8 anos:

