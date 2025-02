ETFs de renda fixa ou de renda variável: saiba qual o melhor para você

Como escolher ETFs de renda fixa ou de renda variável?

Para a CCO da Investo, montar um portfólio de ETFs envolve, primeiramente, definir quais áreas de investimento se deseja explorar. Independentemente de optar por ativos de renda fixa ou variável, o ideal é fazer uma alocação balanceada que ofereça diversificação e exposição tanto ao mercado interno quanto ao internacional.

No caso dos ETFs de renda fixa, ela explica que a Investo conta com opções que se dividem em duas frentes: títulos brasileiros e internacionais. No mercado nacional, alguns exemplos de ETFs são LFTS11, NTNS11 e LFTB11, enquanto alguns com exposição no exterior são USDB11 e BNDX11.

Já nos exemplos de ETFs de renda variável, a Investo conta com o ETF WRLD11, que investe em mais de 9 mil empresas espalhadas por 49 países, além do USTK11, que é dedicado ao setor de tecnologia americana.

Já para o head de renda fixa da Suno Research, o primeiro ponto é entender a composição da carteira do ETF de renda fixa, ou seja, quais tipos de títulos ele carrega. Existem ETFs que investem em títulos públicos, privados, indexados à inflação, pós-fixados ou prefixados, cada um com características próprias.

Outro fator essencial é a duração média da carteira do ETF de renda fixa, que mede a sensibilidade do fundo às variações na taxa de juros.