Por que os ETFs estão em alta? Entenda mais sobre esses fundos

O mercado de ETFs (Exchange Traded Funds, ou fundos de índice) no Brasil continua em expansão e atingiu a marca expressiva de R$ 58 bilhões em patrimônio em janeiro de 2025, segundo dados do mais recente Boletim de ETFs da B3. A seguir, o Decodificador de Investimentos da Status Invest Assessoria te explica os motivos da ascensão desse tipo de ativo.

O número representa um crescimento de 7,4% em relação a dezembro de 2024, quando o patrimônio dos ETFs estava em R$ 54 bilhões. Do montante total, R$ 34 bilhões estão alocados com investidores institucionais, enquanto R$ 19 bilhões pertencem a pessoas físicas.

Em termos de segmentação, a maior fatia do patrimônio está concentrada em ETFs de renda variável local, com R$ 26,51 bilhões, seguida pelos ETFs de renda variável internacional, com R$ 22,40 bilhões, e de renda fixa local, com R$ 8,97 bilhões.

O único indicador que apresentou queda no período foi o volume mensal de negócios, que recuou de R$ 1,9 bilhão para R$ 1,5 bilhão.