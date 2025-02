Banco do Brasil (BBAS3) cai após balanço; veja motivos

Após divulgar o seu balanço do quarto trimestre de 2024, consolidando um lucro recorde no ano passado, o Banco do Brasil (BBAS3) opera em forte queda no Ibovespa. A seguir, confira análises sobre os números e entenda os motivos para a queda.

Por volta das 11h45 desta quinta-feira (20), as ações do Banco do Brasil operavam em queda de 2,84%, cotadas a R$ 28,04.

O balanço do Banco do Brasil surpreendeu positivamente o mercado, com as expectativas de lucro líquido e expansão da margem financeira sendo superadas. Contudo, o o guidance para 2025 gerou opiniões divergentes entre as principais casas de análise.

Enquanto o Goldman Sachs manteve uma postura mais neutra sobre o papel, por exemplo, o BTG Pactual reiterou sua recomendação de compra, destacando o momento positivo do banco.