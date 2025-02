Você já ouviu falar em investimentos alternativos? Saiba como eles podem "turbinar" sua carteira

Somente no ano passado, o ouro registrou uma valorização superior a 30%, alcançando o valor histórico de US$ 2.748,23. A expectativa do mercado é que essa tendência possa continuar ao longo de 2025.

Além disso, também existe o Bitcoin e as criptomoedas em geral, que vêm sendo impactadas positivamente nos últimos meses com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, diante de sua intenção de construir uma reserva estratégica do governo na criptomoeda.

Por fim, a CCO da Investo também destaca o setor de Private Equity. Nesse segmento, o principal atrativo seria a possibilidade de participar do crescimento acelerado de empresas promissoras, o que pode alavancar o retorno do investimento.

"Este setor tem sido beneficiado principalmente nos Estados Unidos, dado que após a posse do novo presidente, houve uma maior flexibilização das regulamentações, com um ambiente mais favorável para operações de fusões e aquisições por parte das agências que monitoram o setor", conclui.

Como acessar investimentos alternativos?

Existem diferentes formas de acessar e investir em investimentos alternativos, mas a mais simples delas, segundo Alessandra Gontijo, é por meio dos ETFs. Isso acontece porque os ETFs permitem o investimento nos principais setores de forma simples e com baixo custo.