ETFs e aposentadoria: como construir uma carteira para viver de renda?

Opção prática para quem deseja diversificar a carteira com a possibilidade de investir em empresas de todo o mundo, os ETFs (Exchange Traded Funds) também se mostram como uma oportunidade acessível e de bons resultados para quem quer acumular patrimônio e formatar a construção de uma renda passiva focada na aposentadoria.

Por meio de uma carteira com ETFs e outros ativos de renda fixa e renda variável, o investidor pode aumentar seu patrimônio com o passar do tempo, contribuindo assim com sua aposentadoria no futuro.

Na visão dos especialistas consultados pelo Suno Notícias, os ETFs podem ser utilizados dentro de uma estratégia diversificada de longo prazo, principalmente na fase de acumulação de capital.

Os fundos de índice permitem uma alocação eficiente e de baixo custo, com bastante diversificação e com retornos relevantes. Tudo isso é essencial para uma carteira previdenciária.