SNAG11 registra lucro de R$ 8,2 milhões e reforça solidez no setor de Fiagros

O SNAG11, Fiagro gerido pela Suno Asset, encerrou janeiro com um resultado de R$ 8,2 milhões, conforme relatório gerencial divulgado nesta semana. A rentabilidade do fundo no período foi de 2,63%, considerando a valorização da cota e os dividendos distribuídos.

O fundo manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota, o que representa um rendimento 34% superior ao de um investimento que paga 100% do CDI, já considerando a tributação de 15%. O pagamento está agendado para a próxima terça-feira, 25 de fevereiro.

Com um carrego médio maior da carteira e a manutenção da Selic em níveis elevados, a projeção de distribuição de R$ 0,11 por cota no primeiro semestre de 2025 foi reafirmada pela gestão.

Além disso, a cota do SNAG11 apresentou uma valorização de 1,4% no mercado secundário, refletindo a recuperação gradual do preço.