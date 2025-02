Ibovespa opera em queda e tenta manter 127 mil pontos; Petrobras (PETR4) recua

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira (24) em leve queda, operando próximo da estabilidade no início da sessão. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,09%, aos 127.008,54 pontos.

A variação negativa do indicador no início desta sessão está sendo impulsionada pelas ações da Petrobras, que acompanham a variação negativa da cotação do petróleo Brent no exterior. Por volta das 10h40, os papéis preferenciais da petrolífera, negociados sob o ticker PETR4, perdem 0,13%, a R$ 38,33.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) iniciaram a sessão no vermelho, mas logo reverteram o sinal negativo. Na contramão do recuo da cotação do minério de ferro em Dalian, na China, os papéis da mineradora estão subindo 0,62%, a R$ 58,52, por volta das 10h40.

Outro destaque do início da sessão de hoje é Azul (AZUL4), que dispara 5,23%, a R$ 3,82, por volta das 10h40. Os investidores estão repercutindo a divulgação do balanço de resultados do quarto trimestre de 2024 da companhia. No período, a aérea reportou um lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 270,6 milhões registrado em igual intervalo de 2023.