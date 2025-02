Itaú (ITUB4) volta a ser o banco mais valioso da América Latina

Itaú (ITUB4): dividendos extraordinários podem se tornar 'novo normal'

O Itaú (ITUB4) realizou sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024, e um dos principais destaques citados pela diretoria do banco foi a possibilidade do pagamento extraordinário de dividendos se tornar algo recorrente.

Durante o evento, a administração indicou que os dividendos extraordinários do Itaú podem se tornar o "novo normal", dada a forte geração de capital do banco.

Há um indicador chamado índice CET1, uma medida da solvência bancária que avalia a força de capital de um banco. Em suma, ele compara o capital de um banco com seus ativos ponderados pelo risco, a fim de determinar a sua capacidade de suportar dificuldades financeiras.

Após os dividendos do Itaú e as recompras de ações anunciadas recentemente, o ITUB4 calcula um índice CET1 de 12,3%, ligeiramente acima da meta interna de 12%. Esse, portanto, é mais um indicativo da força de capital do Itaú neste momento.

Por volta das 17h desta segunda-feira, as ações do Itaú operavam em queda de 1,01% no Ibovespa, cotadas a R$ 32,37.