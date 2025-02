JBS (JBSS3) se beneficia do ciclo positivo da carne suína nos EUA

O Bank of America (BofA) reiterou sua visão positiva sobre a JBS (JBSS3), destacando que a diversificação da companhia deve continuar sendo um diferencial importante, especialmente em um ambiente desafiador para a carne bovina nos EUA, a avicultura e o mercado de carne bovina no Brasil em 2025.

O analista de alimentos do BofA nos Estados Unidos, Peter Galbo, iniciou a cobertura da Smithfield Foods com uma classificação de compra, ressaltando que a carne suína está em um momento favorável do ciclo de proteínas, com boas margens para os processadores. Esse cenário beneficia diretamente a divisão de carne suína da JBS nos EUA.

O BofA lembra que a indústria de carne suína nos EUA experimentou um período de forte expansão de margens entre 2015 e 2018, atingindo um pico de 12,6% em 2017. Em 2018, houve um aumento substancial na capacidade produtiva, pressionando os preços e reduzindo a margem da JBS US Pork em 313 pontos-base.

Atualmente, o ciclo da carne suína nos EUA está nos primeiros anos de um movimento de 3 a 5 anos, iniciado em 2022. O BofA estima que a divisão de carne suína da JBS representará 11% da receita da companhia em 2024, com crescimento de 7% ao ano e uma expansão de margem de 400 pontos-base.

Para 2024, a expectativa é de que as margens de EBITDA fiquem em 10,3%, subindo para 10,5% em 2025, antes de se normalizarem para 8,2% em 2026 devido à elevação dos custos com suínos.