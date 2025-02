Ibovespa oscila com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) em alta; Weg (WEGE3) cai após balanço

O Ibovespa está operando sem direção definida na manhã desta quarta-feira (26), oscilando entre perdas e ganhos no início da sessão. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,02%, aos 126.005,67 pontos.

Entre os destaques do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão operando em alta nesta manhã, apesar da variação negativa da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Por volta das 10h40, os papéis da mineradora sobem 0,46%, a R$ 57,33.

No mesmo horário, as ações da Petrobras também estão avançando e contribuindo para os ganhos do indicador, também em dia de queda do petróleo Brent no exterior. Às 10h40, Petrobras ON (PETR3) sobe 0,36%, a R$ 41,77, enquanto Petrobras PN (PETR4) avança 0,42%, a R$ 38,11.

Por outro lado, as ações da Weg (WEGE3) aparecem entre os destaques negativos da manhã de hoje, com forte queda de 6,47%, a R$ 49,01, por volta das 10h40. Os investidores estão repercutindo o balanço de resultados do quarto trimestre de 2024 da companhia. No período, a Weg reportou um lucro líquido de R$ 6,04 bilhões em 2024, valorização de 5,4% ante o registrado no ano anterior.

Cotação do dólar hoje

Após encerrar em leve queda na última sessão, o dólar está operando em alta diante do real nesta manhã. Por volta das 10h30, a moeda norte-americana está subindo 0,26%, negociada em R$ 5,769 na compra e R$ 5,770 na venda.