SNFF11 tem resultado de R$ 2,3 milhões e rentabilidade acima do IFIX

SNFF11: gestão reforça estratégia de alocações e compras no mercado secundário

Em linha com sua estratégia de alocações táticas, a gestão do SNFF11 seguiu ampliando sua posição em RELG11, BARI11, IRDM11 e VRTA11, aproveitando a queda das cotações no mercado secundário para fortalecer o portfólio.

O fundo também realizou novas aquisições nos FIIs CXCI11, CXRI11 e BBFO11, do segmento Fundo de Fundos (FoFs), que apresentavam descontos relevantes no mercado secundário. Ademais, a gestora destacou que os FoFs se tornaram oportunidades atrativas, combinando um carrego interessante com potencial valorização futura.

A estratégia da gestão leva em conta o "duplo desconto", fenômeno em que os FoFs refletem a marcação a mercado dos ativos investidos, e com a forte desvalorização dos FIIs ao longo de 2024.

Ganho de capital e impacto dos juros no mercado

A liquidação e amortização do MFAI11 geraram um ganho de capital de R$ 191 mil, enquanto a estratégia de ações contribuiu com R$ 13 mil, provenientes dos dividendos distribuídos pelas empresas investidas. Os rendimentos de renda fixa do caixa do fundo adicionaram R$ 0,05 por cota ao resultado do mês.

De acordo com a gestora, o cenário macroeconômico seguiu impactando os preços dos ativos, com os títulos públicos indexados ao IPCA com vencimento em 2035 apresentando alta na taxa de juros, passando de 6,96% para 7,65% ao final do mês. Esse movimento reforçou a correlação negativa entre a valorização do IFIX e a alta nos juros reais, tendência observada desde setembro.