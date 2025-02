Embraer (EMBR3) tem forte resultado, mas guidance não empolga

Crescimento de receita e melhora de margens

A receita líquida da Embraer cresceu 17% na comparação anual, alcançando US$ 2,3 bilhões. A margem bruta consolidada subiu para 18,6% (+1,3 ponto percentual). Entre os segmentos, destacam-se:

Aviação Comercial: crescimento de 31% na receita, com avanço de 4,6 p.p. na margem bruta, impulsionado por um mix mais favorável de produtos e clientes.

Jatos Executivos: receita subindo 4%, com melhora na alavancagem operacional e no mix de produtos.

Defesa & Segurança: alta de 15% na receita e aumento de aproximadamente 7 p.p. na margem bruta, beneficiada pelo reconhecimento de receitas do A-29 Super Tucano.

Serviços & Suporte: expansão de 14% na receita, mas com margens estáveis.

O EBIT ajustado ficou em US$ 265 milhões, representando um avanço de 46% em relação ao mesmo período de 2023, com margem de 11,5% (+2,3 p.p.), reforçando a maior eficiência operacional da companhia.

Forte geração de caixa reduz alavancagem

A Embraer gerou US$ 744 milhões em caixa no quarto trimestre, favorecida pelo sólido desempenho operacional e pela melhora no capital de giro, com redução de estoques e aumento nas obrigações contratuais. Com isso, a alavancagem caiu significativamente, passando de 1,3x ND/EBITDA no 3T24 para apenas 0,1x ao final de 2024.

O desempenho da companhia em 2024 reforça sua recuperação e capacidade de geração de valor, diz o Santander. No entanto, o guidance para 2025 sugere um cenário sem grandes catalisadores adicionais, o que pode manter as ações EMBR3 em compasso de espera até que novos gatilhos de crescimento surjam no horizonte.