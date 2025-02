Petrobras (PETR4) pagará R$ 9,1 bi em dividendos; veja datas

Nesta quarta-feira (26), a Petrobras (PETR4) divulgou seu balanço do quarto trimestre de 2024 e informou que seu conselho de administração aprovou a proposta de pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos.

Segundo a PETR4, o pagamento proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor, observados as demais condições da Política, a companhia. deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

Vale destacar que a proposta sobre os dividendos da Petrobras ainda será submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 16 de abril de 2025.

Em caso de aprovação da AGO, a remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2024, corrigida pela Selic, totalizará R$ 75,8 bilhões, sendo R$ 73,9 bilhões em distribuição de dividendos e JCP e R$ 1,9 bilhão em recompensas de ações.