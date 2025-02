Embraer (EMBR3) teve 'grand finale' no 4T, diz BTG

A Embraer (EMBR3) encerrou o ano de 2024 com um desempenho financeiro robusto, superando as expectativas do mercado. A companhia reportou um lucro líquido ajustado de US$ 173 milhões no quarto trimestre, bem acima dos US$ 33 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. O grande destaque foi a impressionante geração de US$ 996 milhões em fluxo de caixa livre ajustado (excluindo a Eve), que acelerou a redução da alavancagem da empresa.

A receita líquida da Embraer no 4T24 atingiu US$ 2,3 bilhões, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior e 9% acima das estimativas do BTG Pactual. O EBIT ajustado foi de US$ 265 milhões, representando um avanço significativo em relação aos US$ 182 milhões do 4T23, com margem de 11,5%. Já o EBITDA ajustado atingiu US$ 328 milhões, com margem de 14,2%.

A performance foi impulsionada pela entrega de 75 aeronaves no trimestre, sendo 31 comerciais e 44 executivas, além de um forte desempenho na área de Defesa e Segurança, que apresentou margem EBIT de 18% (contra 3% no 4T23). A divisão de Aviação Comercial também se destacou, com margem de 9%, revertendo o resultado negativo do terceiro trimestre de 2024.

Outro fator que contribuiu para os números positivos foi o impacto da arbitragem com a Boeing, que gerou um efeito positivo no fluxo de caixa. Com isso, a EMBR3 reduziu sua dívida líquida ajustada (ex-Eve) para apenas US$ 111 milhões, contra US$ 1,1 bilhão no trimestre anterior, resultando em um índice de alavancagem de -0,1x EBITDA.