Ibovespa abre em leve alta em pregão reduzido; Vale (VALE3) sobe e Petrobras (PETR4) cai

O Ibovespa iniciou as negociações desta quarta-feira (5) em leve alta, em dia de sessão reduzida por conta do feriado. Por volta das 13h15, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,22%, aos 123.070,72 pontos.

Em dia de forte queda da cotação do petróleo Brent no exterior, as ações das petrolíferas estão caindo em bloco neste início de sessão. Entre os destaques, Petrobras PN (PETR4) recua 2,87%, a R$ 34,90, por volta das 13h30, enquanto Prio (PRIO3) perde 0,68%, a R$ 37,91.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) estão avançando e contribuindo para os ganhos do Ibovespa, mesmo em meio às perdas da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Por volta das 13h15, os papéis da mineradora sobe, 0,94%, a R$ 55,67.

Além disso, os papéis dos grandes bancos também estão subindo em bloco nesta manhã e impulsionando o índice acionário. Por volta das 10h20, os papéis do Bradesco (BBDC4) sobem 1,42%, a R$ 11,40, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 1,46%, a R$ 32,39, e Banco do Brasil (BBAS3) opera em alta de 0,88%, a R$ 27,55.

Cotação do dólar hoje

Após disparar mais de 1% na última sessão, o dólar hoje está operando em forte queda diante do real. Por volta das 13h40, a moeda norte-americana recua 1,37%, negociada em R$ 5,809 na compra e na venda.