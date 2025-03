Ibovespa opera em leve alta com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar recua

O Ibovespa iniciou as negociações desta quinta-feira (6) em leve alta, tentando manter os 123 mil pontos. Por volta das 10h35, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,26%, aos 123.369,18 pontos.

A variação positiva do indicador nesta manhã está sendo impulsionada pelos ganhos de alguns dos principais papéis da bolsa brasileira.

As ações da Petrobras estão avançando, após as fortes perdas da última sessão, e acompanhando os ganhos da cotação do petróleo Brent no exterior: Petrobras ON (PETR3) avança 1,34%, a R$ 37,75, por volta das 10h40, enquanto Petrobras PN (PETR4) ganha 1,18%, a R$ 35,03.

Além disso, a Vale (VALE3), outra gigante da bolsa brasileira, também está operando em alta nesta manhã, na contramão da queda da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Os papéis da mineradora estão subindo 0,72%, a R$ 56,01, por volta das 10h35.