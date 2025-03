Eletrobras (ELET3) ganha fôlego após acordo com governo

Com a recalibração dos parâmetros de Cvar e a adoção do modelo híbrido do Newave, o setor se torna mais conservador, promovendo um acionamento mais rápido das usinas térmicas para preservar os reservatórios hídricos.

Segundo o Itaú BBA, isso resulta em preços mais elevados e maior previsibilidade para geradoras como a Eletrobras.