Petrobras (PETR4): BTG reitera 'compra' e cita dividendos

O BTG Pactual reafirmou sua recomendação de compra para as ações da Petrobras (PETR4), mantendo a estatal como sua principal escolha no setor de petróleo e gás na América Latina. Apesar da distribuição de dividendos abaixo do esperado devido ao aumento do Capex no quarto trimestre de 2024, a casa avalia que o investimento na companhia segue atrativo, oferecendo um retorno total significativo.

Durante a conferência de resultados do 4T24, a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, justificou o aumento inesperado dos investimentos como uma estratégia para reduzir os riscos de atraso no desenvolvimento do campo de Búzios. Ela também indicou que os desembolsos já seriam significativamente menores no primeiro trimestre de 2025 e que essa iniciativa poderia até resultar em um Capex reduzido para o ano como um todo.

No entanto, o BTG pondera que uma comunicação mais clara poderia ter suavizado a reação negativa do mercado. Três fatores contribuíram para o impacto negativo nas ações da Petrobras, segundo o relatório: