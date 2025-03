IPCA tem alta de 1,31% em fevereiro, ante 0,16% em janeiro

Com isso, o IPCA acumulado no ano de 2025 é de 1,47%.

Todos os grupos do IPCA tiveram alta nos preços em fevereiro. Os destaques ficaram por conta de Habitação, com a alta da energia elétrica residencial, Educação, com os reajustes das mensalidades escolares e Alimentação e Bebidas, com a inflação dos alimentos.

Veja o resultado dos grupos do IPCA em fevereiro

Alimentação e bebidas: 0,70%;

Habitação: 4,44%;

Artigos de residência: 0,44%;

Vestuário: 0,00%;

Transportes: 0,61%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,49%;

Despesas pessoais: 0,13%;

Educação: 4,70%;

Comunicação: 0,17%.

A alta de 4,44% no grupo de Habitação é explicada, sobretudo, pelo avanço de 16,80% nos preços da energia elétrica residencial no período.