SNAG11 registra uma das melhores rentabilidades entre os Fiagros

SNAG11: dividendos e desempenho no mercado secundário

O dividendo anualizado do SNAG11 alcançou 15,44%, considerando a cotação de R$ 9,14 no fechamento de janeiro. O valor, no entanto, segue abaixo do Yield All In da carteira, que reflete os pagamentos futuros dos CRAs do fundo com base na taxa Selic projetada.

O SNAG11 encerrou janeiro com valor de mercado abaixo de seu patrimônio líquido , cuja cota patrimonial foi de R$ 10,25. Segundo Franzin, a oscilação no preço da cota foi impactada por ajustes de marcação no mercado.

“O fundo está muito bem posicionado, sendo um dos Fiagros com melhor desempenho desde seu IPO, em agosto de 2022”, reforçou o analista.

O número de cotistas do SNAG11 também atingiu um recorde histórico, chegando a mais de 109 mil investidores.

Com a alocação de recursos concluída em janeiro, o SNAG11 mantém 90% de seu patrimônio investido em CRAs e FDICs , garantindo previsibilidade de receita, enquanto os 10% restantes estão alocados em imóveis, o que agrega potencial de valorização.