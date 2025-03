ETFs rendem mais de 10% ao mês; confira a lista dos mais rentáveis

Se o Ibovespa fechou em queda de 2,64% em fevereiro, alguns ETFs superaram muito o retorno do principal índice da bolsa. Segundo levantamento da B3, os fundos de índice terminaram o mês passado com retornos que superaram a marca de 10% ao mês. Os maiores destaques foram os ETFs que replicam índices do mercado futuro de milho, China e jogos eletrônicos.

Quem teve o maior retorno foi o ETF do mercado de commodities, puxado pelo aumento do preço da saca de milho. O CORN11 bateu a marca de 13,20% no mês passado.

Em segundo lugar, o ETF XINA11 fechou o mês com 11,2% de alta, que replica o índice MSCI China, que investe em empresas chinesas de grande e médio porte listadas em diferentes bolsas de valores.

Na terceira e quarta colocação o JOGO11, gerido pela Investo, teve um retorno de 4,9% em fevereiro. O fundo replica o ETF ESPO, que investe em empresas como Nitendo, Roblox Corp, Konami, entre outras. Com 4,3%, o ALUG11 da Investo, fundo de REITs – os "fundos imobiliários" dos EUA – fechou o mês entre os melhores.