"Super Quarta" agita os mercados com juros no Brasil e EUA 

A "Super Quarta" deve trazer elevação de 1 ponto percentual na Selic, para 14,25% ao ano e continuidade dos juros dos Estados na faixa de 4,25% a 4,50%. Esses eventos devem "agitar" os mercados nesta quarta-feira (19).

Se o aumento na taxa básica de juros brasileira for confirmado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), será o maior valor da taxa Selic desde 2016.

Na visão do economista Lucas Barbosa, da AZ Quest, a decisão do Copom deve ser influenciada pelas expectativas de alta da inflação e da atividade econômica, reforçando a cautela em relação ao encerramento do ciclo de juros.

Ele projetou uma alta de 1%, seguida por mais 0,5% na próxima, e um aumento final de 0,25%, fechando uma taxa Selic de 15% no fim do ano.