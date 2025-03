Natura (NTCO3) anuncia reestruturação e extingue holding Natura &Co

A Natura (NTCO3) anunciou oficialmente a realização de um processo de reestruturação, que inclui a extinção da Natura &Co e também mudanças na cúpula administrativa. A companhia informa que a holding Natura &Co foi absorvida pela subsidiária integral Natura Cosméticos.

O Conselho de Administração da Natura&Co convocou uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá em 25 de abril para deliberar, junto aos seus acionistas, o processo de incorporação. As mudanças anunciadas interrompem uma trajetória de expansão corporativa que incluía ampliação de negócios no mercado exterior, fato que culminou com a aquisição da Avon em 2019.

Desde 2022, no entanto, a Natura vem se reestruturando com o objetivo de reduzir os custos corporativos. A principal mudança anunciada é a incorporação da Natura &Co pela Natura Cosméticos, que voltará a ser uma holding operacional, com ações listadas e negociadas no Novo Mercado da B3. A estimativa é que os custos gerais como processo de incorporação cheguem a R$ 400 mil.

A Natura informa ainda que todos os acionistas da Natura &Co manterão seus percentuais de participação acionária inalterados, não havendo diluição, independentemente da relação de troca.

Natura (NTCO3) informa mudança na cúpula

Outras alterações anunciadas pela Natura (NTCO3) impactam em seu quadro administrativo. O atual CEO da Natura &Co, Fábio Barbosa, assumirá a presidência do Conselho de Administração da Natura Cosméticos.