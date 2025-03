Inflação nos Estados Unidos avança; o que dizem os especialistas?

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,4% em fevereiro ante janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira (28). O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

A alta dos preços corrobora a visão recente do Fed de “esperar para ver”, e adotar posição mais observadora na condução da política monetária, explica José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos. Os índices de sentimento de mercado, têm registrado ampla deterioração nos últimos dois meses, e já desempenham papel significativo nas expectativas de inflação à frente.

O mercado vinha apostando que o Fed poderia cortar os juros já no meio do ano, mas essa alta do PCE, ainda que leve, pode levar o banco central norte-americano a ser mais cauteloso, comentou Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike. Se a inflação continuar resistente nos próximos dados, os cortes de juros podem demorar mais ou acontecer de forma mais gradual do que o esperado, destaca.

Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 2,8% em fevereiro, também acima do consenso da FactSet e apresentando uma aceleração ante o avanço registrado em janeiro, de 2,7% em ambos os casos.