Banco Central não deve aprovar compra do Banco Master pelo BRB, diz jornal

Compra do Banco Master pelo BRB

Na última sexta-feira (28), o BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal, divulgou a aquisição do Banco Master. Pela operação anunciada, o Banco de Brasília ficará com 49% das ações ordinárias e 100% dos papéis preferenciais, alcançando uma participação total de 58% no capital da instituição.

O objetivo da transação, segundo o BRB, é formar um novo conglomerado prudencial sob seu controle. Apesar disso, as duas instituições manteriam estruturas separadas, compartilhando apenas governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional.

Ao portal Metrópoles, Paulo Henrique Costa, CEO do BRB, declarou que os ativos "polêmicos" do Banco Master, como precatórios e ações de empresas não financeiras, não seriam incorporados.

Master: exposição ao FGC

De acordo com apuração do Valor Econômico, o Master encerrou dezembro de 2024 com um volume de depósitos de cerca de R$ 50 bilhões. Esse valor representaria quase 50% da liquidez do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Na prática, no caso de quebra do banco, uma parcela significativa dos recursos disponíveis no fundo poderia ser utilizada para cobrir os depósitos da instituição, o que gerou preocupação no mercado.