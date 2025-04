Americanas: MPF denuncia 13 ex-executivos por fraude, segundo jornal

Ainda de acordo com O Globo, o MPF afirma que, enquanto liderava as Lojas Americanas, Gutierrez estava ciente de todas as fraudes praticadas, inclusive sugerindo ele mesmo alterações nos balanços que seriam divulgados.

Na denúncia, o Ministério Público pede que “seja fixado o dano mínimo em R$ 228 milhões para o crime de manipulação do mercado de capitais".

Sobre o crime de uso indevido de informação privilegiada, o jornal afirma que o MPF propõe os seguintes valores de dano mínimo:

R$ 158,5 milhões para Gutierrez;

R$ 57,8 milhões para Anna Saicali;

R$ 20,2 milhões para Timotheo;

R$ 5,5 milhões para Cruz;

R$ 3,8 milhões para Guerra;

R$ 1,1 milhão para Jean Pierre Ferreira;

R$ 803 mil para Maria Cristina Nascimento;

R$ 1,2 milhão para Raoni Fabiano;

R$ 157 mil para Anna Cristina Sotero.

Americanas: fraude e saúde financeira

No início de 2023, a Americanas comunicou inconsistências contábeis no valor, até então, de quase R$ 20 bilhões. Após o anúncio, os investidores iniciaram uma corrida para se desfazer dos papéis.