Telefônica Brasil (VIVT3) anuncia R$ 240 milhões em JCP; veja valor por ação

A Telefônica Brasil (VIVT3) anunciou a distribuição bruta de R$ 240 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Após a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o montante líquido será de R$ 204 milhões, com base no balanço patrimonial de 28 de fevereiro de 2025.

O pagamento foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 1º de abril de 2025. O valor bruto por ação será de R$ 0,1480, enquanto o valor líquido, após a retenção do imposto, será de R$ 0,1258 por ação.

O crédito será feito de forma individualizada aos acionistas com posição na base acionária ao final do pregão do dia 11 de abril de 2025. A partir do dia seguinte, as ações serão negociadas como "ex-juros" - sem direito ao provento.

Embora a empresa tenha estabelecido que o pagamento seja realizado até 30 de abril de 2026, a data exata ainda será definida pela Diretoria da Telefônica Brasil. A companhia também informou que os valores por ação poderão sofrer ajustes devido a eventuais aquisições dentro do Programa de Recompra de Ações em vigor.