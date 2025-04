Ações para investir em abril: confira 15 sugestões da carteira recomendada da XP

Em contrapartida, Natura (NTCO3) teve seu peso reduzido de 5% para 2,5% devido a incertezas após o balanço do 4T24. Gerdau (GGBR4) também sofreu ajuste de 10% para 5%, refletindo um desempenho doméstico mais fraco por conta da queda dos preços do aço longo no Brasil.

Ações recomendadas para abril pela XP

A XP destaca que a carteira tem foco no longo prazo, diversificação setorial e ações com valuation atraentes e boas perspectivas de crescimento. Com as mudanças, completam a seleção: