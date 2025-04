10 ações para investir em abril: veja carteira recomendada pelo BTG

O BTG Pactual divulgou sua lista com as melhores ações para investir em abril. O banco realizou mudanças na carteira recomendada, que busca selecionar as melhores oportunidades e performances do mercado a cada mês.

Desde fevereiro, a casa vem adicionando risco gradualmente ao portfólio, focando em empresas de alta qualidade e com boa visibilidade de resultados.

"Nos últimos meses, reduzimos nossa exposição a exportadores e removemos as empresas puramente pagadoras de dividendos. Por outro lado, aumentamos nossa exposição a empresas de serviços básicos e nomes do setor financeiro com beta mais alto", explicam os analistas.

Na carteira de abril, o BTG manteve a exposição a Serviços Básicos em 30%, e incluiu Copel (CPLE6) e Eneva (ENEV3), substituindo Eletrobras (ELET3) e Sabesp (SBSP3). Segundo o banco, a reestruturação da Copel está avançando bem e as ações podem ganhar impulso com uma nova política de dividendos esperada para maio.