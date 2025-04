Como investir em ETFs com foco na aposentadoria?

Investir para a aposentadoria é essencial para assegurar uma segurança financeira no futuro, especialmente para aqueles que preferem não depender do INSS. Uma das opções mais relevantes para que investe para o longo prazo são os fundos de índice, conhecidos como ETFs (Exchange Traded Funds).

Para entender melhor essa estratégia, o Suno Notícias conversou com os analistas do time de Research da Investo, que destacaram que os ETFs são uma opção atraente para a aposentadoria devido à sua diversificação, baixo custo e facilidade de acesso a diferentes classes de ativos.

Eles destacaram ser interessante uma carteira com ETFs de renda variável para potencializar o crescimento a longo prazo, enquanto ETFs de renda fixa, especialmente os atrelados à inflação, ajudam a proteger o poder de compra.

Além disso, como no mercado existem diversos fundos com boa rentabilidade, tê-los em carteira é essencial para quem quer viver dos seus investimentos no futuro, uma vez que “a maioria dos gestores profissionais não superam índices amplos de mercado”, comenta.