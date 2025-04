SNFF11 vai pagar dividendos de 1,01% ao mês; saiba quem recebe

Nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário SNFF11 entregou R$ 10,14 por cota em dividendos. Já a média mensal dos pagamentos, levando em conta os últimos dois anos, é de R$ 0,764 por cota.

Atualizações da carteira do SNFF11

O fundo tem promovido movimentações relevantes em sua carteira recentemente. Durante o mês de fevereiro, o SNFF11 reforçou posições em ativos já presentes em seu portfólio, além de estrear novas alocações.

Entre os fundos que receberam aportes adicionais estão SNLG11, BLMG11, RELG11, BTHF11 e ITRI11. O portfólio também passou a incluir dois novos nomes: FATN11 e EMET11, aumentando a diversificação do fundo.

Uma operação específica realizada recentemente foi o aumento da posição no SNLG11. Essa movimentação foi financiada com recursos oriundos da amortização de cotas do GGRC11, e foi executada com valores abaixo da quantia recebida, o que, segundo a gestão, representa uma oportunidade de ganho de capital.

Esse investimento está diretamente ligado a um processo de conversão, em que a cada três cotas de GGRC11, o fundo SNFF11 passará a deter uma cota de SNLG11.