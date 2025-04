Iguatemi (IGTI11): reciclagem de portfólio foi positiva, diz BTG

O Iguatemi (IGTI11) anunciou que assinou um memorando de entendimentos para a venda de 49% de sua participação nos empreendimentos Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e o Galleria Shopping.

A operação também inclui 24% do futuro empreendimento multifamiliar que será construído no Complexo Market Place e 16,7% da participação no ativo comercial do Complexo Galleria – ambos com conclusão prevista para 2029.

O cronograma de pagamento será de R$ 290 milhões no fechamento da transação, R$ 20 milhões em dezembro deste ano e R$ 190 milhões em três parcelas anuais, com vencimento em dezembro de 2026, 2027 e 2028, todas corrigidas pelo IPCA.

Para o BTG Pactual, a reciclagem de ativos no valor de R$ 500 milhões foi vista de forma positiva: "Esperamos uma reação positiva do mercado a essa transação, uma vez que (i) a ação é negociada a um cap rate implícito de 16% para 2025, muito mais barato do que o cap rate implícito de saída de 9% nessa transação", afirmam os analistas do banco.

Iguatemi (IGTI11) conclui compra de fatias nos shoppings Higienópolis e Pátio Paulista

Ainda nesta terça-feira (15), o Iguatemi anunciou que concluiu a aquisição do Shopping Pátio Higienópolis e de Shopping Pátio Paulista, segundo documento enviado ao mercado.