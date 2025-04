BTG mantém compra para MRV (MRVE3) mesmo pós "trimestre fraco"

O BTG Pactual reiterou sua recomendação de compra para as ações da MRV (MRVE3), mesmo após o primeiro trimestre de 2025 ter apresentado dados operacionais abaixo do esperado, o que levou a uma avaliação de “números operacionais fracos”.

Em relatório, o banco destaca que valuation atual e o desconto frente aos pares justificam a visão otimista, apesar da ausência de gatilhos de curto prazo que possam reverter imediatamente a queda dos papéis.

Os analistas Gustavo Cambauva e Elvis Credendio destacam que, no 1T25, a MRV registrou lançamentos de R$ 2,88 bilhões, porém as vendas líquidas ficaram em R$ 2,19 bilhões, com consumo de caixa de R$ 94 milhões afetado por entraves na transferência e cobrança de recebíveis em programas regionais. Segundo o BTG, esses problemas já foram resolvidos e não devem se repetir no 2T25.

O BTG destaca que o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) continua sendo um pilar fundamental para a construtora. Com a análise de que o programa está em um momento favorável, com o lançamento de uma nova faixa para compradores com renda até R$ 12 mil, o banco projeta que a MRV poderá retomar margens e geração de caixa ao longo de 2025.