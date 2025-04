Eletrobras (ELET3) anuncia recondução de presidente e diretoria até 2027

Ivan de Souza Monteiro - presidente

Antônio Varejão Godoy - Operações e Segurança

Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - Comercialização e Soluções em Energia

Robson Pinheiro Rodrigues de Campos - Engenharia de Expansão

Elio Gil de Meirelles Wolff - Estratégia e Desenvolvimento de Negócios

Rodrigo Limp Nascimento - Regulação, Institucional e Mercado

Eduardo Haiama - Financeiro e de Relações com Investidores

Camila Gualda Sampaio Araújo - Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade

Renato Costa Santos Carreira - Gente e Serviços

Juliano de Carvalho Dantas - Inovação, P&D, Digital e TI

Marcelo de Siqueira Freitas - Jurídico

Eletrobras (ELET3): últimos resultados

A Eletrobras (ELET3) reportou lucro líquido societário ajustado de R$ 517 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 54,7% na comparação anual. De acordo com a empresa, a redução ocorre devido ao reconhecimento da remensuração dos ativos de transmissão após o Reajuste Tarifário Periódico (RTP) de 2024, no montante líquido de R$ 5,417 bilhões.

Sem ajustes, o lucro líquido da empresa no período foi de R$ 1,112 bilhão, crescimento de 24,5% em relação a igual intervalo de 2023. No acumulado do ano, a companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 8,796 bilhões, elevação de 86,6% em base anual de comparação. Descontados os ajustes, o lucro da empresa nos 12 meses de 2024 alcançou R$ 10,381 bilhões, alta de 136,2%.