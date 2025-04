BB Investimentos rebaixa recomendação da Vale (VALE3) e reduz preço-alvo

A BB Investimentos rebaixou sua recomendação para as ações da Vale (VALE3) de "compra" para "neutra", após a divulgação dos dados de produção e vendas da mineradora para o primeiro trimestre de 2025. A decisão se baseia principalmente na alta incerteza sobre a demanda global por minério de ferro e nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos.

A produção de minério de ferro ficou abaixo do esperado, afetada por fortes chuvas no Sistema Norte. Por outro lado, a mineradora apresentou crescimento de 11% na produção de cobre e níquel em relação ao mesmo período de 2024, superando as projeções.

Além da produção, o preço médio realizado de finos de minério de ferro também teve redução: foi de US$ 90,8 por tonelada, queda de 9,8% na comparação anual, devido principalmente aos prêmios menores. O preço médio realizado das pelotas diminuiu 18,1% em relação ao primeiro trimestre de 2024, ficando em US$ 140,8 por tonelada, devido aos menores prêmios contratuais trimestrais.

Segundo Mary Silva, analista da BB Investimentos que assina a análise, as incertezas com relação ao nível de demanda de minério de ferro são muito grandes. "A principal instituição referência do setor, World Steel Association, postergou a divulgação de suas projeções de demanda global de aço programada para o início de abril para um momento oportuno", explica.

Vale (VALE3): casa também reduz preço-alvo

A especialista ainda destacou que a opção de rebaixar as ações VALE3 sedeu pela "baixa visibilidade com relação ao fim da escalada tarifária entre Estados Unidos e China, bem como os possíveis movimentos de outros países em suas políticas comerciais".